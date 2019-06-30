СМИ: IAAF в 2014 году не наказала британских легкоатлетов за допинг

ТАСС, 30 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла несколько допинг-проб британских легкоатлетов, которые дали положительный результат на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

В распоряжение телеканала попал отчет о расследовании коррупции в IAAF, которое провела парижская прокуратура. В отчете сообщается о письме, автором которого был бывший казначей IAAF и глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. В этом письме Балахничев рассказал о списке спортсменов, у которых были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

"Мы были поражены, обнаружив в этом списке несколько элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского медалиста и спортивную икону этой страны. Вопрос, который мы задаем себе, почему IAAF не обязала Федерацию легкой атлетики Великобритании наказать этих спортсменов", - написал в письме Балахничев.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава IAAF Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.