Футболист "Спартака" Джикия получил ушиб бедра в матче против ЦСКА

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия получил ушиб бедра в матче против ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
В воскресенье в ходе матча второго тура Кубка Париматч Премьер защитник красно-белых получил повреждение и был заменен на 22-й минуте.
"У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили", - сказал Вартапетов.
После перового тайма счет равный - 1:1.