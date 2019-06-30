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Футбол в России

Футболист "Спартака" Джикия получил ушиб бедра в матче против ЦСКА

Игрок был заменен по ходу первого тайма встречи

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия получил ушиб бедра в матче против ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

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В воскресенье в ходе матча второго тура Кубка Париматч Премьер защитник красно-белых получил повреждение и был заменен на 22-й минуте.

"У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили", - сказал Вартапетов.

После перового тайма счет равный - 1:1.

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