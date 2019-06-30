Сорок четыре победы. Россияне уверенно выиграли Европейские игры в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала уверенную победу на Европейских играх, которые проходили в Минске. За десять дней соревнований россияне завоевали 109 медалей, из которых 44 - золотые.
Европейские игры проходили под девизом "Время ярких побед". За дни соревнований российские спортсмены не раз радовали своих болельщиков красивыми выступлениями, приносившими медали. С 21 по 30 июня команда России выиграла 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. В активе хозяев Игр 69 медалей (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).
"Это действительно большой успех всего российского спорта - наша команда показывает высокую конкурентную борьбу практически во всех видах программы на Европейских играх в Минске, как и четыре года назад в Баку, - сказал в беседе с ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Уверены, что для большинства российских спортсменов, которые выступали в Минске, это будет серьезным трамплином к последующим олимпийским успехам".
Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Европейские игры стали для российских спортсменов отличной проверкой возможностей за год до Олимпиады в Токио - и физических, и эмоциональных. "Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками", - сказал глава ведомства.
"Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь - у нас достойная скамейка запасных", - подчеркнул Колобков.
Рекордсмены и рекордсменки
Больше всех медалей в актив сборной России принесла представительница художественной гимнастики Дина Аверина, выигравшая в Минске три золотые, серебряную и бронзовую награду. Спортсменка первенствовала в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем и лентой, стала второй в упражнении с булавами и третьей - с мячом.
Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.
Блестящий результат показал на Играх стрелок Артем Черноусов, выигрывавший в Минске в каждый из первых трех дней соревнований по золотой медали. Он же открыл счет российским наградам вместе с Виталиной Бацарашкиной в командной стрельбе из пневматического пистолета.
Наибольшее количество медалей - 18 (7-3-8) - завоевали представители самбо, которое стремится стать олимпийским видом спорта. Традиционно сильно выступили на Европейских играх борцы, выигравшие 14 медалей (7-1-6). Очень порадовали своих болельщиков представители пулевой стрельбы (6-2-2) и велоспорта на треке (5-1-7).
Внесли весомый вклад в общий успех сборные России по художественной (4-1-2) и спортивной (4-3-1) гимнастике, восемь наград принесли дзюдоисты (3-3-2), шесть - гребцы на байдарках и каноэ (1-1-4). Российские спортсмены не сумели завоевать награды Европейских игр только в трех видах спорта: пляжном футболе, велогонках на шоссе и настольном теннисе.
Победа на зубах
Успех на Европейских играх стоил российскому борцу греко-римского стиля Александру Чехиркину двух выбитых зубов, которые он потерял во время финальной схватки с Карапетом Чаляном из Армении. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подчеркнул, что победа Чехиркина говорит о многом. По его словам, характер - это качество, которого не хватает многим.
Не менее драматичной оказалась победа российских дзюдоистов в финале смешанного командного турнира над соперниками из Португалии (4:3), причем по ходу встречи россияне проигрывали 0:3. Судьба золота решалась в дополнительной схватке. Волей судьбы героем получилось стать Мусе Могушкову - в случае равного счета жребий определяет весовую категорию, спортсмены которой выявят победителя.
Президентская поддержка
В заключительный день соревнований сумела принести в копилку российской сборной золото и боксерская команда, чемпионом Европейских игр стал Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 91 кг). Понаблюдать за тем, как выступит в финале российский боксер, приехал в Дворец спорта и президент РФ Владимир Путин. "На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать", - сказал Гаджимагомедов после награждения.
"Испытываю только положительные эмоции, я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок по-особенному, ведь я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Жаль, что другие наши спортсмены [боксеры] не смогли подняться на высшую ступень пьедестала, надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет больше побед", - заметил чемпион Европейских игр.
Возвращение с флагом
Игры в Минске стали для российских легкоатлетов первым международным соревнованием после почти четырехлетнего перерыва, где они могли выступить под флагом страны. Последний раз такая возможность была у них в октябре 2015 года на Всемирных военных играх в Южной Корее. Спустя месяц Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на фоне разразившегося допингового скандала была временно лишена членства в международной федерации, а легкоатлеты России лишились возможности выступать под флагом страны. ВФЛА до сих пор не восстановлена в своих правах, однако на Европейских играх международные спортивные чиновники разрешили российским подданным "королевы спорта" на время забыть свой неполноценный статус.
Российская команда, в последний момент собранная из не самых сильных спортсменов, которые ранее получили право выступать на зарубежных турнирах, показала себя в Минске с лучшей стороны. Россияне в квалификационном раунде заняли первое место в своей группе, а в личном первенстве завоевали одну золотую (Елена Соколова - прыжки в длину) и две серебряные (Илья Иванюк - прыжки в высоту, Екатерина Старыгина - метание копья) награды.
К началу полуфинала российская команда подошла в еще более ослабленном составе. Травмы медалистов турнира Соколовой и Старыгиной лишили сборную возможности побороться за путевки в финал Европейских игр.
Из Белоруссии - с любовью
Столица Белоруссии очень тщательно готовилась к проведению Европейских игр. Жители Минска в беседах с журналистами не раз рассказывали о том, как здорово преобразился их любимый город, который стал еще краше и уютнее. А гостеприимству белорусов не зазорно порой поучиться даже россиянам.
"Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтеров. Белоруссия сделала все, чтобы эти Игры прошли на самом высоком уровне, ей это удалось", - отметил Колобков.
Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.