Сорок четыре победы. Россияне уверенно выиграли Европейские игры в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала уверенную победу на Европейских играх, которые проходили в Минске. За десять дней соревнований россияне завоевали 109 медалей, из которых 44 - золотые. Европейские игры проходили под девизом "Время ярких побед". За дни соревнований российские спортсмены не раз радовали своих болельщиков красивыми выступлениями, приносившими медали. С 21 по 30 июня команда России выиграла 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. В активе хозяев Игр 69 медалей (24-16-29), третье место заняла команда Украины (16-17-18).

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"Это действительно большой успех всего российского спорта - наша команда показывает высокую конкурентную борьбу практически во всех видах программы на Европейских играх в Минске, как и четыре года назад в Баку, - сказал в беседе с ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Уверены, что для большинства российских спортсменов, которые выступали в Минске, это будет серьезным трамплином к последующим олимпийским успехам". Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Европейские игры стали для российских спортсменов отличной проверкой возможностей за год до Олимпиады в Токио - и физических, и эмоциональных. "Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками", - сказал глава ведомства. "Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь - у нас достойная скамейка запасных", - подчеркнул Колобков. Рекордсмены и рекордсменки Больше всех медалей в актив сборной России принесла представительница художественной гимнастики Дина Аверина, выигравшая в Минске три золотые, серебряную и бронзовую награду. Спортсменка первенствовала в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем и лентой, стала второй в упражнении с булавами и третьей - с мячом.

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Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы. Блестящий результат показал на Играх стрелок Артем Черноусов, выигрывавший в Минске в каждый из первых трех дней соревнований по золотой медали. Он же открыл счет российским наградам вместе с Виталиной Бацарашкиной в командной стрельбе из пневматического пистолета. Наибольшее количество медалей - 18 (7-3-8) - завоевали представители самбо, которое стремится стать олимпийским видом спорта. Традиционно сильно выступили на Европейских играх борцы, выигравшие 14 медалей (7-1-6). Очень порадовали своих болельщиков представители пулевой стрельбы (6-2-2) и велоспорта на треке (5-1-7). Внесли весомый вклад в общий успех сборные России по художественной (4-1-2) и спортивной (4-3-1) гимнастике, восемь наград принесли дзюдоисты (3-3-2), шесть - гребцы на байдарках и каноэ (1-1-4). Российские спортсмены не сумели завоевать награды Европейских игр только в трех видах спорта: пляжном футболе, велогонках на шоссе и настольном теннисе. Победа на зубах Успех на Европейских играх стоил российскому борцу греко-римского стиля Александру Чехиркину двух выбитых зубов, которые он потерял во время финальной схватки с Карапетом Чаляном из Армении. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подчеркнул, что победа Чехиркина говорит о многом. По его словам, характер - это качество, которого не хватает многим.

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Не менее драматичной оказалась победа российских дзюдоистов в финале смешанного командного турнира над соперниками из Португалии (4:3), причем по ходу встречи россияне проигрывали 0:3. Судьба золота решалась в дополнительной схватке. Волей судьбы героем получилось стать Мусе Могушкову - в случае равного счета жребий определяет весовую категорию, спортсмены которой выявят победителя. Президентская поддержка В заключительный день соревнований сумела принести в копилку российской сборной золото и боксерская команда, чемпионом Европейских игр стал Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 91 кг). Понаблюдать за тем, как выступит в финале российский боксер, приехал в Дворец спорта и президент РФ Владимир Путин. "На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать", - сказал Гаджимагомедов после награждения.

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"Испытываю только положительные эмоции, я счастлив, что смог принести команде золотую медаль. Настраивался на этот поединок по-особенному, ведь я оставался последним, кто мог принести награду высшей пробы. Жаль, что другие наши спортсмены [боксеры] не смогли подняться на высшую ступень пьедестала, надеюсь, что на других крупных соревнованиях у сборной России будет больше побед", - заметил чемпион Европейских игр. Возвращение с флагом Игры в Минске стали для российских легкоатлетов первым международным соревнованием после почти четырехлетнего перерыва, где они могли выступить под флагом страны. Последний раз такая возможность была у них в октябре 2015 года на Всемирных военных играх в Южной Корее. Спустя месяц Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на фоне разразившегося допингового скандала была временно лишена членства в международной федерации, а легкоатлеты России лишились возможности выступать под флагом страны. ВФЛА до сих пор не восстановлена в своих правах, однако на Европейских играх международные спортивные чиновники разрешили российским подданным "королевы спорта" на время забыть свой неполноценный статус.

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