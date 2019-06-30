Федун: турниры команд РПЛ в межсезонье невозможно проводить в России летом

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Турниры наподобие Кубка Париматч Премьер для команд Российской премьер-лиги невозможно проводить в России в летнее межсезонье. Такое мнение журналистам высказал в воскресенье владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Только что мы говорили с организатором, он говорит, что такие турниры невозможно делать в России. Если это делать в Сочи, то это намного дороже и очень плохая транспортная доступность. Не знаю, насколько корректно проводить турнир в Москве, если только для московских команд. Но мы, к примеру, за Москву с удовольствием", - сказал Федун.

По словам Федуна, в июле номера в гостиницах Сочи стоят в три раза дороже, чем в Австрии, а аренда поля - в два раза. "Понимаем, что это хорошо для Краснодарского края, но не очень хорошо для нас. Зимой, когда Сочи пустой, там еще можно турнир проводить, но в это время там могут быть сильные дожди. Надо делать в Нижнем Новгороде, Саранске, нужно делать базу, чтобы были поля, гостиницы", - отметил он.

"Матч "Спартак" - ЦСКА соберет достаточную аудиторию в этих городах и в Москве 45 тысяч", - добавил он.

Нынешний турнир проходит с 26 июня по 4 июля в австрийском Пёллау с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова".