Сафронов: выступления на тяжелых маршрутах повысили бы уровень сборной России по конкуру

ГОРКИ СУХАРЕВСКИЕ /Московская область/, 30 июня. / ТАСС/. Регулярные выступления с тяжелыми маршрутами на внутренней арене повысили бы уровень выступления сборной России по конкуру. Таким мнением поделился с журналистами в воскресенье всадник сборной России Михаил Сафронов, выступавший на лошади по кличке Корвет.

В воскресенье завершились соревнования по конкуру в рамках "Токийского тура" - крупнейшего в истории России турнира, где приняли участие сборные России, Узбекистана, Польши, Азербайджана, Киргизии и Израиля. Израильтяне стали победителями соревнований и получили лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Сборная России заняла третье место.

"Сделали все возможное, второй гит был показательным, но если бы в первом сложилось все как планировали, то, думаю, какую-никакую конкуренцию мы смогли бы составить. Лошадь молодая, нет такого международного опыта, которого хотелось бы для этого старта, наверное, он не понял первую половину, во второй половине уже начал толкаться", - рассказал Сафронов.

"До этого 160 см прыгал две недели назад в "Отраде" и в Санкт-Петербурге, но эта квалификация позволила оценить лошадей более трезво - чтобы конкурировать на том же чемпионате Европы, такие маршруты надо постоянно прыгать. У нас нет такой конкуренции в России, чтобы ставить такие маршруты", - добавил всадник.

"Токийский тур" проходил в Дмитровском городском округе с 20 по 30 июня.