Федун: планы по проведению финала еврокубка на арене "Спартака" являются только амбициями

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал одними амбициями планы по подаче заявки на проведение финала одного из еврокубков на московской "Открытие-Арене". Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

В апреле коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко рассказал о заинтересованности в проведении финала Лиги Европы на стадионе "Открытие-Арена".

"Посмотрим, с РФС [Российский футбольный союз] надо разговаривать. Это только амбиции, а смысла для команды никакого", - сказал Федун.

В настоящее время санкт-петербургская "Газпром-Арена" претендует на то, чтобы принять финал Лиги чемпионов 2021 года.