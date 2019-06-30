Федун: "Спартак" не собирается просто так расставаться с форвардом Зе Луишем

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не собирается просто так расставаться с нападающим Зе Луишем. Об этом журналистам в воскресенье рассказал владелец клуба Леонид Федун.

Контракт форварда из Кабо-Верде с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.

"Увидим по Зе Луишу, он готов остаться здесь. Он может уйти, если будет хорошее предложение по нему. Он наш лучший игрок, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания", - сказал Федун.

Также Федун подтвердил, что защитник Сальваторе Боккетти покинет клуб. "Вроде он собирается уходить, он возрастной игрок. Ему лучше искать ту команду, где он будет иметь игровую практику. Я не боюсь, если кто-то у нас выпадет из-за травмы - у нас четыре центральных защитника".

Владелец красно-белых высказался и о смене поколений в "Спартаке". "Она еще не прошла, она проходит. Понадобится еще много времени, чтобы команда сформировалась", - отметил он.

Летом "Спартак" расстался с 32-летними полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым.