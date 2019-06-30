Кириленко: сборной России по баскетболу не важно, с кем играть в плей-офф женского ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женской сборной России по баскетболу не принципиально, кто станет ее соперником в плей-офф чемпионата Европы. Об этом ТАСС в воскресенье заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборная России в последнем матче группового этапа обыграла команду Белоруссии со счетом 76:62 и вышла в 1/8 финала, где сыграет с итальянскими или словенскими баскетболистками.

"Не важно, с кем играть за выход в четвертьфинал. Этот чемпионат показывает, что здесь все могут обыграть всех", - отметил Кириленко.

Для досрочного выхода из группы российским баскетболисткам было необходимо побеждать белорусок с разницей 11 и более очков. "На кону были либо продолжение выступления на Евробаскете, либо - домой в Москву. Все или ничего. И как здорово, что наша команда смогла в сложнейшей ситуации одержать победу, да еще и с нужным счетом", - подчеркнул Кириленко.

Встреча 1/8 финала состоится 2 июля.