Вадеева: россиянки в матче ЧЕ с белорусками показали свой баскетбол

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России в матче чемпионата Европы с командой Белоруссии наконец смогла расслабиться и сыграть в свой баскетбол. Об этом ТАСС заявила в воскресенье после встречи игрок российской команды Мария Вадеева.

Российская сборная со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77). Для того, чтобы вне зависимости от результатов остальных матчей выходить в 1/8 финала турнира, россиянкам надо было победить сборную Белоруссии с разницей в 11 или более очков. Таким образом, подопечные Олафа Ланге вышли в плей-офф.

"Если мы будем играть расслабленно, то можем обыграть кого угодно. Сегодня в первой половине матча не все получалось, мы суетились, но во второй половине, когда расслабились, то наконец показали, на что способны. Результат - на табло", - сказала Вадеева.

"Мне не важно, на кого мы выйдем. Главное, чтобы мы продолжили играть в свою игру", - добавила Вадеева.

В матче за право выйти в четвертьфинал сборная России сыграет с победителем пары Италия - Словения в группе С.