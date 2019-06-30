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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Тренер Ланге: российские баскетболистки смогли выйти в плей-офф ЧЕ из сумасшедшей группы

В заключительной встрече группового этапа россиянки победили команду Белоруссии и в 1/8 финала турнира в Сербии сыграют с итальянками
Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге AP Photo/Jessica Hill
Описание
Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге
© AP Photo/Jessica Hill

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России смогла выйти в плей-офф из сумасшедшей группы на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом ТАСС в воскресенье заявил главный тренер команды Олаф Ланге.

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Российская сборная со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77). Для того чтобы независимо от результатов остальных матчей выходить в 1/8 финала турнира, россиянкам надо было победить сборную Белоруссии с разницей в 11 и более очков.

"Нам досталась сумасшедшая группа. Все команды сильные, все матчи были очень равными. Мы прижали себя к стенке, проиграв две игры на старте, но смогли одержать такую важную победу, - сказал Ланге. - Мы будем готовы к следующему раунду. Сейчас же я очень счастлив".

"Сегодня мы были расслабленными, потому что были прижатыми к стенке, - сказал тренер. - В такой ситуации ничего не оставалось - только расслабиться и стараться играть в свою игру".

В матче за право выйти в четвертьфинал сборная России сыграет с итальянками 2 июля.

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