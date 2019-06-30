Мусина: российские баскетболистки играют лучше с каждым матчем на ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /ТАСС/. Женская сборная России играет все лучше с каждой игрой на чемпионате Европы по баскетболу, и это важно перед стартом плей-офф. Об этом журналистам заявила форвард россиянок Раиса Мусина.

Кириленко: сборной России по баскетболу не важно, с кем играть в плей-офф женского ЧЕ

В воскресенье российская сборная со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77). Для того чтобы независимо от результатов остальных матчей выходить в 1/8 финала турнира, россиянкам надо было победить сборную Белоруссии с разницей в 11 и более очков.

"Мы выходили на матч, который мог стать для нас последним на турнире. Поэтому настрой был особый, - сказала Мусина. - Против белорусской сборной мы начали хорошо в защите, и от этого уже смогли заиграть в нападении. Мы прибавляем с каждой игрой, и это радует перед плей-офф".

В матче за право выйти в четвертьфинал сборная России сыграет с итальянками 2 июля.