Владелец "Спартака" Федун рассказал, что не оставляет пожеланий тренерам по поводу состава

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что не оставляет пожеланий тренерам по поводу состава команды. Об этом функционер в воскресенье сообщил журналистам.

Федун: "Спартак" не собирается просто так расставаться с форвардом Зе Луишем

Ранее в воскресенье "Спартак" во втором туре Кубка Париматч Премьер обыграл ЦСКА со счетом 3:1.

"Я никогда тренерам не оставляю пожеланий. Наша селекционная служба работает, с Эсекьелем Понсе получилось. Этот игрок может добавить вариативности в состав команды, в отличие от остальных нападающих", - сказал Федун.

21 июня "Спартак" объявил о подписании контракта с 22-летним аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе. Он ранее выступал за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", итальянскую "Рому", испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК. В предыдущем сезоне Понсе провел 43 матча за АЕК во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.