Церемония закрытия Европейских игр началась в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске. Церемония проходит на Национальном олимпийском стадионе "Динамо".
На мероприятии присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Россси Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.
Сборная России победила в общекомандном зачете Игр, завоевав 109 наград (44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые медали), второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третье - сборная Украины (16-17-18). В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов - 225 человек.
Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.