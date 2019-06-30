Путин пришел на закрытие Европейских игр в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присутствует на закрытии II Европейских игр в Минске, наблюдая за церемонией из ВИП-ложи вместе с белорусским, армянским и таджикистанским коллегами Александром Лукашенко, Арменом Саркисяном и Эмомали Рахмоном.

Ранее в воскресенье российский лидер провел неформальную встречу с Лукашенко, позднее к ним присоединился Рахмон. По данным пресс-службы президента Таджикистана, главы трех государств обсудили сотрудничество стран "в рамках двусторонних отношений, а также в контексте региональных и международных организаций - СНГ, ОДКБ и других", а также "другие вопросы, представляющие интерес для сторон". Кроме того, Путин и Рахмон выразили белорусскому президенту и правительству благодарность за организацию Европейских игр на высоком уровне, добавили в пресс-службе.

Перед этим Путин встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и пообщался с членами российской сборной, которая заняла первое место в общекомандном медальном зачете со 109 медалями, из которых 44 - золотые. Президент назвал результаты российских атлетов впечатляющими.

Представительницы российской сборной подарили главе государства куртку с надписью "Команда России", которую Путин сразу же надел.

"Подходяще", - сказал он. После этого президент тепло пообщался и сфотографировался со спортсменами и тренерами.