Сборная России по баскетболу обыграла греков во втором матче юношеского ЧМ

ТАСС, 30 июня. Мужская юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) победила греков во втором матче группы С на чемпионате мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

Матч завершился со счетом 83:75. Российская сборная выступает в группе С с командами Аргентины и Филиппин. Российская команда занимает третье место в турнирной таблице, одержав одну победу в двух матчах, лидирует команда Аргентины, победив в обеих встречах.

В турнире принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. По итогам группового этапа все сборные выходят в 1/8 финала.

В следующем матче группового этапа россияне сыграют с командой Филиппин 2 июля, греки в этот же день встретятся с аргентинцами.

Сборная России ни разу не побеждала на юношеском чемпионате мира, на счету российских баскетболистов серебряная и бронзовая медали. Чаще всех на турнире побеждала команда США, американцы шесть раз завоевывали золотые медали, трижды - серебряные и один раз - бронзовые. Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля.