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Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу обыграла греков во втором матче юношеского ЧМ

Встреча завершилась со счетом 83:75 в пользу российской команды

ТАСС, 30 июня. Мужская юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) победила греков во втором матче группы С на чемпионате мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

Матч завершился со счетом 83:75. Российская сборная выступает в группе С с командами Аргентины и Филиппин. Российская команда занимает третье место в турнирной таблице, одержав одну победу в двух матчах, лидирует команда Аргентины, победив в обеих встречах.

В турнире принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. По итогам группового этапа все сборные выходят в 1/8 финала.

В следующем матче группового этапа россияне сыграют с командой Филиппин 2 июля, греки в этот же день встретятся с аргентинцами.

Сборная России ни разу не побеждала на юношеском чемпионате мира, на счету российских баскетболистов серебряная и бронзовая медали. Чаще всех на турнире побеждала команда США, американцы шесть раз завоевывали золотые медали, трижды - серебряные и один раз - бронзовые. Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля.

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