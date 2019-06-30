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Летние олимпийские виды спорта

Чуда не получилось. Сборная России по конкуру стала третьей на "Токийском туре"

Российская команда не смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года
Михаил Сафронов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Михаил Сафронов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по конкуру стала третьей на международном турнире "Токийский тур", в рамках которого прошел розыгрыш лицензии на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Лицензию получила команда Израиля, ставшая победителем соревнований.

Квалификация на Олимпиаду проходит по новой системе, организованной Международной федерацией конного спорта (FEI) с целью расширения количества участников Игр. Отбор для российских конкуристов прошел в группе С, квалификация в которой была поделена на два турнира - в Москве и Будапеште. Участники квалификации могли выбрать, на каком из турниров им будет выгоднее выступить и побороться за олимпийскую лицензию. На соревнованиях в Москве хозяевам турнира противостояли команды Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.

В прошедшем ранее турнире по выездке сборная России впервые с 1992 года завоевала путевку на Олимпиаду в командных соревнованиях - россиянам удавалось принять участие в Играх лишь в индивидуальном зачете. В конкуре в новейшей истории сборная России также не отбиралась на Олимпийские игры. В этот раз россиянам также не повезло, сборная России стала третьей, набрав 54 штрафных балла, уступив командам Польши (17) и Израиля (16), представители которой были одними из фаворитов соревнований и заслуженно получили олимпийскую путевку. В составе сборной Росси выступили Михаил Сафронов, Наталья Симония, Владимир Туганов и Мария Бибикова.

Для лучшего результата сборной России требуется чаще выступать на соревнованиях с более тяжелыми маршрутами, как на "Токийском туре", считает Сафронов.

"Сделали все возможное, второй гит был показательным, но если бы в первом сложилось все, как планировали, то, думаю, какую-никакую конкуренцию мы смогли бы составить. Лошадь молодая, нет такого международного опыта, которого хотелось бы для этого старта, наверное, она не поняла первую половину, во второй уже начала толкаться, - рассказал Сафронов. - Эта квалификация позволила оценить лошадей более трезво - чтобы конкурировать на том же чемпионате Европы, такие маршруты надо постоянно прыгать. У нас нет такой конкуренции в России, чтобы ставить такие маршруты".

"Нам удалось в выездке взять командную лицензию на Олимпиаду - 2020 в Токио. В конкуре наша команда заняла третье место. Изначально было понятно, что команды Польши и Израиля сильнее нас, но всегда есть место чуду, чуда не получилось, ничего страшного. В ходе соревнований был получен огромный опыт, будут сделаны необходимые выводы и работа над ошибками", - заявила по итогам соревнований президент Федерации конного спорта России (ФСКР) Марина Сечина.

Первый, но не последний крупный турнир для российского конного спорта

"Токийский тур" стал первым в истории России соревнованием подобного масштаба. Чтобы получить право проведения квалификационного турнира в Москве, пришлось провести две генеральные ассамблеи Международной федерации конного спорта (FEI). "Спорт вне политики, мы очень любим наших гостей, с большим вниманием и ответственностью подходим ко всем вопросам, которые возникают в ходе организации таких масштабных и крупных мероприятий, включая таможенный контроль и ветеринарную службу", - сказала президент ФСКР.

На трибунах Maxima Stables, где проходило мероприятие, собрались болельщики из всех стран, сборные которых принимали участие в тот день. Особую поддержку зрителей получили, естественно, хозяева турнира. "Поддержку мы получили очень большую: я на поле слышала, как помогали зрители, которые и хлопали, и кричали, и болели. Мы благодарны всем зрителям, болельщикам, кто переживал за нас", - сказала Симония.

Сами зрители могли посмотреть соревнования как с трибуны, так и в помещении, что было особенно актуально в силу дождя, продолжавшегося всю первую половину дня. Также на территории конно-спортивного комплекса были организованы два кафе, где болельщики, в том числе и VIP-гости, могли в комфорте насладиться горячими блюдами. Организация самого мероприятия была на высоте и с технической точки зрения, полностью соответствуя пяти звездам.

"Шансы на организацию соревнований в России после такого турнира вырастут, потому что все посмотрели на потенциал России, уровень инфраструктуры, уровень профессионализма как организаторов, так и участников. Технические и юридические делегаты международной федерации, которые присутствовали на данных соревнованиях, сделают свое резюме, и я уже знаю, что оно будет очень положительным. Доверие к России в конном спорте растет с каждым днем все больше и больше, и мы этим гордимся", - заключила с надеждой президент ФКСР в беседе с ТАСС.

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