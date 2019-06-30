Чуда не получилось. Сборная России по конкуру стала третьей на "Токийском туре"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по конкуру стала третьей на международном турнире "Токийский тур", в рамках которого прошел розыгрыш лицензии на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Лицензию получила команда Израиля, ставшая победителем соревнований.

Квалификация на Олимпиаду проходит по новой системе, организованной Международной федерацией конного спорта (FEI) с целью расширения количества участников Игр. Отбор для российских конкуристов прошел в группе С, квалификация в которой была поделена на два турнира - в Москве и Будапеште. Участники квалификации могли выбрать, на каком из турниров им будет выгоднее выступить и побороться за олимпийскую лицензию. На соревнованиях в Москве хозяевам турнира противостояли команды Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.

В прошедшем ранее турнире по выездке сборная России впервые с 1992 года завоевала путевку на Олимпиаду в командных соревнованиях - россиянам удавалось принять участие в Играх лишь в индивидуальном зачете. В конкуре в новейшей истории сборная России также не отбиралась на Олимпийские игры. В этот раз россиянам также не повезло, сборная России стала третьей, набрав 54 штрафных балла, уступив командам Польши (17) и Израиля (16), представители которой были одними из фаворитов соревнований и заслуженно получили олимпийскую путевку. В составе сборной Росси выступили Михаил Сафронов, Наталья Симония, Владимир Туганов и Мария Бибикова.

Для лучшего результата сборной России требуется чаще выступать на соревнованиях с более тяжелыми маршрутами, как на "Токийском туре", считает Сафронов.

"Сделали все возможное, второй гит был показательным, но если бы в первом сложилось все, как планировали, то, думаю, какую-никакую конкуренцию мы смогли бы составить. Лошадь молодая, нет такого международного опыта, которого хотелось бы для этого старта, наверное, она не поняла первую половину, во второй уже начала толкаться, - рассказал Сафронов. - Эта квалификация позволила оценить лошадей более трезво - чтобы конкурировать на том же чемпионате Европы, такие маршруты надо постоянно прыгать. У нас нет такой конкуренции в России, чтобы ставить такие маршруты".

"Нам удалось в выездке взять командную лицензию на Олимпиаду - 2020 в Токио. В конкуре наша команда заняла третье место. Изначально было понятно, что команды Польши и Израиля сильнее нас, но всегда есть место чуду, чуда не получилось, ничего страшного. В ходе соревнований был получен огромный опыт, будут сделаны необходимые выводы и работа над ошибками", - заявила по итогам соревнований президент Федерации конного спорта России (ФСКР) Марина Сечина.

Первый, но не последний крупный турнир для российского конного спорта

"Токийский тур" стал первым в истории России соревнованием подобного масштаба. Чтобы получить право проведения квалификационного турнира в Москве, пришлось провести две генеральные ассамблеи Международной федерации конного спорта (FEI). "Спорт вне политики, мы очень любим наших гостей, с большим вниманием и ответственностью подходим ко всем вопросам, которые возникают в ходе организации таких масштабных и крупных мероприятий, включая таможенный контроль и ветеринарную службу", - сказала президент ФСКР.

На трибунах Maxima Stables, где проходило мероприятие, собрались болельщики из всех стран, сборные которых принимали участие в тот день. Особую поддержку зрителей получили, естественно, хозяева турнира. "Поддержку мы получили очень большую: я на поле слышала, как помогали зрители, которые и хлопали, и кричали, и болели. Мы благодарны всем зрителям, болельщикам, кто переживал за нас", - сказала Симония.

Сами зрители могли посмотреть соревнования как с трибуны, так и в помещении, что было особенно актуально в силу дождя, продолжавшегося всю первую половину дня. Также на территории конно-спортивного комплекса были организованы два кафе, где болельщики, в том числе и VIP-гости, могли в комфорте насладиться горячими блюдами. Организация самого мероприятия была на высоте и с технической точки зрения, полностью соответствуя пяти звездам.

"Шансы на организацию соревнований в России после такого турнира вырастут, потому что все посмотрели на потенциал России, уровень инфраструктуры, уровень профессионализма как организаторов, так и участников. Технические и юридические делегаты международной федерации, которые присутствовали на данных соревнованиях, сделают свое резюме, и я уже знаю, что оно будет очень положительным. Доверие к России в конном спорте растет с каждым днем все больше и больше, и мы этим гордимся", - заключила с надеждой президент ФКСР в беседе с ТАСС.