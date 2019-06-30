Церемония закрытия Европейских игр завершилась в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске завершилась церемония закрытия Европейских игр.

На церемонии присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Европейские игры стартовали 21 июня. В Играх принимали участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборную России представляла самая многочисленная делегация спортсменов - 225 человек.

Сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав 109 наград (44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третье - сборная Украины (16-17-18).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.