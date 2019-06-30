Определились все участники плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 30 июня. /ТАСС/. Стали известны все участники плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу.

В воскресенье прошли заключительные матчи группового этапа. В группе А испанки победили латвиек (59:56), британки - украинок (68:54), в группе В сборная Франции обыграла шведок (71:65), команда Черногории была сильнее чешек (70:57). В группе С венгерки уступили команде Турции (58:59), итальянки одержали победу над словенками (75:57), в группе D россиянки обыграли белорусок (76:62), сербки - бельгиек (70:66).

По итогам группового этапа испанки, француженки, венгерки и сербки напрямую квалифицировались в 1/4 финала на правах победителей своих групп. В 1/8 финала между собой сыграют сборные России и Италии (2 июля), Швеции и Латвии (1 июля), Великобритании и Черногории (1 июля), а также Словении и Бельгии (2 июля).

Полуфиналисты турнира, а также две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей), получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул.

Чемпионат Европы 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.