Лесик ушел, но остался в сердцах миллионов. Европейские игры завершились в Минске

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия вторых Европейских игр состоялась в Минске. Мероприятие посетили более 22 тысяч болельщиков, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Церемония стартовала с исполнения гимна Белоруссии и парада флагов стран сборных - участниц прошедших соревнований. Флаг России нес двукратный победитель Европейских игр по пулевой стрельбе Сергей Каменский. После парада зрители бурными овациями поприветствовали вышедших на стадион главных героев прошедших десяти дней - спортсменов из 50 стран, которые шумной толпой под народные белорусские песни в современной обработке прошли почетный круг по арене. Атлеты охотно подходили к зрителям для объятий, рукопожатий и селфи.
Взгляды всех присутствующих на стадионе были устремлены на центральную декорацию - 16-метровый объект в центре стадиона, выполненный в виде Национальной библиотеки Белоруссии. "Белорусский алмаз", как прозвали это здание в народе, обладает мировой известностью и имеет большое значение для нации, так как символизирует ценность знаний и бесконечность познаваемого мира. Площадь рядом с алмазом заполнили волонтеры, своим бескорыстным трудом заслужившие звание одних из героев прошедших Игр. "Вы настоящие супергерои, вы душа Европейских игр, вы это сделали, спасибо!" - воскликнул ведущий.
В следующей части церемонии на стадионе появился гигантский зубр, который стал одним из главных участников церемонии открытия. Он обратился к присутствующим на белорусском языке, напомнив о необходимости помнить историю родной земли. После этого сценарий сделал скачок в современность, где зрителям рассказали о Белоруссии как о стране, славящейся своими разработками в IT-сфере. Сюжет шел под аккомпанемент песни "Start up", которая содержала строчки на 39 языках, в это время на арену вышли аниматоры, которые все дни соревнований развлекали болельщиков в роли лисенка Лесика - символа соревнований.
После этого на кубе в центре стадиона были показаны небольшие интервью с атлетами о сложном пути к победам, а также видеонарезки, которые рассказали о шести гранях спорта и эмоциях - перед стартом спортсмен имеет надежду на хорошее выступление, второе дыхание дает страсть, тренер воодушевляет, спортсмены проявляют друг к другу уважение, неудачи обязательно приведут к новым победам, а долгожданная виктория вызовет эйфорию. По периметру арены настроение создавали танцоры, своими движениями изобразившие виды спорта, которые были представлены в Минске.
Время говорить прощай
Флаг Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) был спущен под аплодисменты зрителей, после чего к присутствующим обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который пригласил всех гостей посещать страну как можно чаще. Затем слово взял глава ЕОК Янез Кочиянчич, объявивший вторые Европейские игры закрытыми.
"Игры стали настоящим праздником спорта. Совместно с нашими друзьями мы провели мультиспортивный форум, по масштабности уступающий только Олимпийским играм", - сказал Кочиянчич, в конце поздравив сборную России, которая с 109 медалями одержала уверенную победу в общекомандном зачете.
Вслед за песней "Time to say goodbye" ("Время говорить прощай") в исполнении Николая Баскова и Оксаны Волковой рядом с чашей цветущего папоротника появилась огромная фигура Лесика, сначала погасли малые чаши огня, а потом и большая. Но огонь не ушел навсегда - сердце Лесика загорелось, словно пламя мира передалось ему, а лепестки папоротника разлетелись по миру, чтобы каждый причастный к Европейским играм запомнил самые сильные эмоции, полученные в Минске.
Европейские игры простились с Минском масштабным салютом и под овации восхищенной публики. Ждать следующего континентального первенства нужно четыре года - в 2023 году турнир примет польский Краков.