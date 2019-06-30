Лесик ушел, но остался в сердцах миллионов. Европейские игры завершились в Минске

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия вторых Европейских игр состоялась в Минске. Мероприятие посетили более 22 тысяч болельщиков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония стартовала с исполнения гимна Белоруссии и парада флагов стран сборных - участниц прошедших соревнований. Флаг России нес двукратный победитель Европейских игр по пулевой стрельбе Сергей Каменский. После парада зрители бурными овациями поприветствовали вышедших на стадион главных героев прошедших десяти дней - спортсменов из 50 стран, которые шумной толпой под народные белорусские песни в современной обработке прошли почетный круг по арене. Атлеты охотно подходили к зрителям для объятий, рукопожатий и селфи.

Взгляды всех присутствующих на стадионе были устремлены на центральную декорацию - 16-метровый объект в центре стадиона, выполненный в виде Национальной библиотеки Белоруссии. "Белорусский алмаз", как прозвали это здание в народе, обладает мировой известностью и имеет большое значение для нации, так как символизирует ценность знаний и бесконечность познаваемого мира. Площадь рядом с алмазом заполнили волонтеры, своим бескорыстным трудом заслужившие звание одних из героев прошедших Игр. "Вы настоящие супергерои, вы душа Европейских игр, вы это сделали, спасибо!" - воскликнул ведущий.

В следующей части церемонии на стадионе появился гигантский зубр, который стал одним из главных участников церемонии открытия. Он обратился к присутствующим на белорусском языке, напомнив о необходимости помнить историю родной земли. После этого сценарий сделал скачок в современность, где зрителям рассказали о Белоруссии как о стране, славящейся своими разработками в IT-сфере. Сюжет шел под аккомпанемент песни "Start up", которая содержала строчки на 39 языках, в это время на арену вышли аниматоры, которые все дни соревнований развлекали болельщиков в роли лисенка Лесика - символа соревнований.