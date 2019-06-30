Прыгунья в высоту Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

ТАСС, 1 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Стэнфорде.

Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 метра и продолжила выступление, в то время как соперницы россиянки уже завершили борьбу. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (2,00), третьей стала украинка Ярослава Могучих (2,00).

26-летняя россиянка попыталась взять планку на высоте 2,08 м, но ей это не удалось. Все предыдущие препятствия она преодолела с первой попытки.

Легкоатлетка выиграла все три этапа "Бриллиантовой лиги" этого сезона, в которых принимала участие.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.