Россиянин Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона

ТАСС, 1 июля. Россиянин Карен Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов сохраняет позицию перед стартом третьего в сезоне турнира серии Большого шлема - Уимблдона, который пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне. Даниил Медведев занимает в рейтинге 13-е место (2625 очков), сохранив позицию по сравнению с прошлой неделей. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 79-е место (696).

В первом круге Уимблдона Хачанов сыграет с южнокорейцем Сун У Квоном, Медведев - с итальянцем Паоло Лоренци, Рублев - с чилийцем Кристианом Гарином.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте идет серб Новак Джокович, на втором - испанец Рафаэль Надаль, на третьем - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 1 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6620;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4405;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3610;

9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2980;

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...

13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

79 (78). Андрей Рублев (Россия) - 696.