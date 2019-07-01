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Футбол в России

Газзаев: футболист Бакаев может рассчитывать на место в стартовом составе "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России отметил игру полузащитника красно-белых в дерби против ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
Валерий Газзаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Валерий Газзаев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев игрой в матче против ЦСКА и в прошлом сезоне в составе тульского "Арсенала" показал, что может рассчитывать на место в стартовом составе красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

В воскресенье в матче второго тура Кубка Париматч Премьер в Австрии "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Бакаев, которому 1 июля исполнилось 23 года, провел в игре против армейцев 62 минуты, забив первый из мячей своей команды.

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"По матчу с ЦСКА мне понравился Бакаев - это игрок, который обладает хорошими индивидуальными качествами. Он нестандартно действует, очень умело идет в обводку. Зелимхан - очень хороший футболист", - сказал Газзаев.

По мнению бывшего главного тренера армейцев, игрой на турнире в Австрии Бакаев показал, что готов играть за основной состав "Спартака" в стартующем на следующей неделе чемпионате России. "Думаю, он провел очень хороший прошлый сезон (Бакаев на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", в составе которого в 25 матчах забил восемь мячей - прим. ТАСС) и был вызван в национальную сборную. Он вполне может рассчитывать [на место в стартовом составе "Спартака"], но тут все будет зависеть от доверия тренера и работы футболиста", - добавил эксперт.

В третьем туре турнира в Австрии "Спартак" 4 июля сыграет с "Краснодаром", ЦСКА днем ранее встретится с "Ростовом". В турнирной таблице первое место занимает "Краснодар" (6 очков), на втором месте идет "Спартак" (3), который опережает идущий третьим "Ростов" (3) по разнице забитых и пропущенных мячей. Последнее место занимает ЦСКА (0).

В первом туре чемпионата России - 2019/20 "Спартак" 13 июля сыграет с ФК "Сочи", который дебютирует в элитном дивизионе. Игра состоится на стадионе "Открытие-Арена", начало - 19:00 мск.

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