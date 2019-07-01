Балахничев заявил, что не писал бывшему главе IAAF письмо о допинге у британских атлетов

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валентин Балахничев опроверг информацию о том, что является автором письма доверенному лицу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака о допинговых нарушениях британскими спортсменами, в числе которых есть призер Олимпийских игр. Об этом бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и казначей IAAF рассказал ТАСС.

В воскресенье сайт телеканала ARD опубликовал выдержки из 90-страничного отчета о расследовании парижской прокуратуры в отношении бывшего руководства IAAF. В частности, там говорится об электронном письме Балахничева от июля 2014 года, в котором он говорит о списке спортсменов, в чьих паспортах крови были обнаружены признаки нарушений антидопинговых правил.

"Могу вас заверить, что речь идет о письме, которое не идентифицировано, я такого письма не писал, - сказал Балахничев. - При этом мне странно видеть сообщения о том, что я избегаю следствия. 2 марта 2017 года из Франции ко мне приезжали представители прокуратуры, в течение всего дня пять человек допрашивали меня как свидетеля".

"Я предоставил ответы на все вопросы, в том числе по поводу этого письма. И сейчас удивляет, почему в опубликованных материалах не говорится об этом", - подчеркнул он.

Бывший руководитель российской легкой атлетики отметил, что после дачи свидетельских показаний французские власти с ним больше не связывались. "Теперь я все узнаю из прессы, получается довольно странный способ общения, через слив материалов. Это не первый случай, когда происходит утечка, материалы нашего дела постоянно публикуются. И, что интересно, вскоре после этого следуют официальные заявления - они умело используют силу "четвертой власти", - заявил он.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В отставку он был вынужден уйти в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в IAAF. Бывшее руководство международной федерации во главе с Диаком подозревается в сокрытии фактов нарушения спортсменами антидопинговых правил.