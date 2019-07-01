Лэмпард освобожден от должности главного тренера ФК "Дерби" на время переговоров с "Челси"

ТАСС, 1 июля. Главный тренер английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард освобожден от участия в предсезонных тренировках команды в понедельник и вторник, чтобы завершить переговоры с английским клубом "Челси" о подписании контракта. Об этом сообщила пресс-служба "Дерби".

Отмечается, что клуб предполагает, что Лэмпард подпишет контракт с "Челси", после чего руководство "Дерби Каунти" начнет поиск нового главного тренера команды.

Лэмпард возглавил "Дерби Каунти" в мае 2018 года. В минувшем сезоне под руководством англичанина клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил "Астон Вилле" со счетом 1:2.

В прошедшем сезоне "Челси" под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри занял третье место в чемпионате Англии, добыв путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. Кроме того, клуб одержал победу в Лиге Европы, в финале переиграв английский "Арсенал" (4:1), а также дошел до финала Кубка английской лиги, где проиграл "Манчестер Сити" в серии пенальти.

В составе "Челси" Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и Суперкубок страны, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии бывший футболист сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.