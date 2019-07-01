Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей России

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск, где в сентябре пройдет Кубок мира по шахматам, является неофициальной столицей этого вида спорта в России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Кубок мира по шахматам пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. В следующем году в городе также пройдет Всемирная шахматная олимпиада.

"Можно сказать, что Ханты-Мансийск является неофициальной шахматной столицей России, - сказал Карякин. - Сколько проходило международных соревнований, внутренних турниров - не счесть. За 10 лет тут пройдут две шахматные Олимпиады, этот факт говорит сам за себя".

"Впервые я играл там в турнире претендентов и занял второе место, это мне придало огромную уверенность, а через два года в Москве - я уже победил, - добавил гроссмейстер. - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - шахматный регион, с отличной академией, дай бог, чтобы руководство продолжало с таким же вниманием относиться к шахматам".

Ранее глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил в разговоре с ТАСС, что организация не имеет опасений по проведению Кубка мира в Ханты-Мансийске.