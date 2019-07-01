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Европейские игры-2019

Сборная России вернулась в Москву после Европейских игр в Минске

На Играх в столице Белоруссии россияне стали победителями соревнований в общекомандном зачете
Спортсмены сборной России Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Спортсмены сборной России
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самолет с делегацией и спортсменами сборной России, которые принимали участие в Европейских играх в Минске, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Европейские игры прошли с 21 по 30 июня в столице Белоруссии, спортсмены разыграли 200 комплектов медалей. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены которой завоевали 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третьей стала команда Украины (16-17-18).

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку, где разыгрывалось 253 комплекта наград, российские спортсмены также заняли первое место в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.

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Европейские игры-2019
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