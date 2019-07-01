Овчинников верит, что вратарь Гилерме останется в ФК "Локомотив"

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Старший тренер футбольного клуба ЦСКА, бывший вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников верит, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин сумеет уговорить голкипера Гилерме остаться в клубе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Гилерме выступает в "Локомотиве" с 2007 года. В ноябре 2015 года бразилец принял российское гражданство, а в марте 2016 года дебютировал за сборную России в матче с командой Литвы. Также он находился в заявке сборной России на чемпионате Европы - 2016 и чемпионате мира - 2018 в России. Всего он сыграл за сборную России восемь матчей, включая четыре игры в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Контракт Гилерме с "Локомотивом" истекает зимой этого года. В составе железнодорожников он выиграл чемпионат России (2017/18), трижды Кубок России (2015, 2017, 2019). "Зная Юрия Павловича лично (главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - прим. ТАСС), я верю [в продление контракта с Гилерме). Он кого хочешь уговорит. Кроме меня", - сказал Овчинников.

"Я думаю, он умный парень. Зачем ему что-то менять в своей карьере, если у него сейчас все хорошо", - добавил он.

Овчинников в качестве вратаря выступал за "Локомотив" в 1992-1997 годах, а также с 2002 по 2005 год. В составе железнодорожников он дважды становился чемпионом России (2002, 2004), обладателем Кубка России (1996, 1997).