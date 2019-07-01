Курбан Бердыев вышел из капитала казанского ФК "Рубин"

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев больше не является совладельцем ООО "ФК "Рубин". Об этом сообщается в материалах системы "СПАРК-Интерфакс".

Единственным владельцем фирмы стал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ 25 июня 2019 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ на 18 июня 2019 года, доля Бердыева в уставном капитале ООО "ФК "Рубин" составляла 49,9925%, Сайманова - 50,0075%.

В феврале 2018 года "Рубин" зарегистрировал новое ООО, учредителями которого стали Сайманов и Бердыев. ООО "ФК "Рубин" было признано полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

Футбольный клуб объявил об уходе Бердыева с должности 5 июня 2019 года, а 6 июня исполняющим обязанности главного тренера был назначен Роман Шаронов.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, а в 2017 году вернулся в "Рубин". Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). При Бердыеве футболисты казанского клуба дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, а также сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.

По итогам прошедшего чемпионата России по футболу "Рубин" занял 11-е место, набрав 36 очков.