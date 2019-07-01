Поздняков: победа в медальном зачете Европейских игр отражает спортивные успехи России

Европейские игры прошли с 21 по 30 июня в столице Белоруссии, спортсмены разыграли 200 комплектов медалей. Россияне завоевали 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место заняла команда Белоруссии (24-16-29), третьей стала команда Украины (16-17-18). В понедельник сборная России вернулась в Москву.

"Команда завоевала безоговорочную победу и по количеству золотых медалей, и по общей сумме наград. Это, безусловно, является отражением наших спортивных успехов в широком смысле этого слова, - сказал Поздняков. - Следующий большой старт для нас - это Олимпийские игры в Токио, многие спортсмены завоевали лицензии, квалифицировались на Олимпиаду, и это один из самых позитивных эффектов этих Игр. Вчера я встречался с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, который участвовал в награждении наших гимнастов, и он отметил, что медали очень тяжелые, и хватит ли самолету сил перевести их все, как видите, хватило".

"Европейские игры являются вторыми по значимости мультиспортивными соревнованиями в спортивном календаре, этот проект развивается, и все без исключения эксперты признают его успешным. На этих Играх в 10 из 15 видах спорта соревнования носили либо прямой, либо опосредованный квалификационный характер к Олимпийским играм, - добавил глава ОКР. - В этом году соревнования прошли по 15 видам спорта, но есть много желающих включить новые виды. Интерес растет, и статус Игр будет повышаться, это подчеркивает и приезд на закрытие Игр Томаса Баха".