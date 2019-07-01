Белорусская теннисистка Соболенко уступила в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

21-летняя Соболенко проиграла со счетом 2:6, 4:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко занимает 11-е место, Рыбарикова - 139-е.

В следующем круге 30-летняя словачка встретится с победительницей встречи между американками Винус Уильямс (пятикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде) и 15-летней Кори Гауфф, который состоится позднее в понедельник.

В 2017 году Рыбарикова вышла в полуфинал Уимблдона, где уступила будущей победительнице Гарбинье Мугурусе из Испании.

Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля, призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн.