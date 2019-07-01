Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Ничушкину

29 июня клуб НХЛ "Даллас" выставил 24-летнего Ничушкина на драфт отказов, а на следующий день выкупил контракт хоккеиста. Контракт россиянина с клубом действовал еще год, за который он должен был заработать $3,2 млн. Согласно условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на Ничушкина принадлежат московскому ЦСКА, за который он выступал с 2016 по 2018 год.

"Сначала будут обсуждаться и рассматриваться варианты с НХЛ. Валерием интересуются клубы НХЛ и не один, а несколько. Пока преждевременно говорить об интересе со стороны ЦСКА и о том, что он возвращается в КХЛ", - пояснил Бабаев.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018-м, в прошедшем сезоне он провел 57 игр и не забросил ни одной шайбы, сделав 10 голевых передач. В плей-офф он сыграл один матч, не совершив результативных действий.

В составе сборной России Ничушкин стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года.