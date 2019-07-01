РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта ФК "Краснодар" с Мамаевым после 8 июля

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между "Краснодаром" и полузащитником Павлом Мамаевым после 8 июля. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты Виктор Березов.

В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев. 13 июня состоялось рассмотрение их апелляции, она была отклонена - после этого приговор вступил в силу.

"Краснодар" подал заявление о расторжении контракта с Мамаевым еще в октябре прошлого года, но палата по разрешению споров РФС не могла приступить к рассмотрению этого дела до вступления приговора в силу.

"Сейчас мы будем рассматривать это дело, - сказал Березов. - Изначально требования клуба были связаны с контрактом игрока, до окончания рассмотрения мы не раскрываем суть требований. Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, футбольным клубом "Краснодар", и ответчиком Павлом Мамаевым".

"Мне пока сложно сказать, сколько будет длиться рассмотрение дела. Единственное, что пока могу сказать - первое заседание будет после 8 июля. Скорее всего, оно будет до конца месяца. Дальше все будет зависеть от обстоятельств", - добавил председатель палаты по разрешению споров.

Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. Контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца 2019 года.