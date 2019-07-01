Саблист Якименко вошел в состав сборной России на ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира саблист Алексей Якименко включен в состав сборной России на мировое первенство по фехтованию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

21 мая Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен, нацеленный на участие в отборе к предстоящей Олимпиаде 2020 года, был включен в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства и сдал первую пробу 16 июня. Решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить Якименко к стартам зависело от результата этой допинг-пробы. 29 июня Якименко получил разрешение на участие в соревнованиях.

Якименко 35 лет, помимо восьми побед на чемпионатах мира, в активе спортсмена бронза Олимпиады-2004, 13 золотых медалей чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по фехтованию 2019 года пройдет с 15 по 23 июля в Будапеште.