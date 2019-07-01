{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Кварацхелия покинул "Локомотив"

Грузинский полузащитник выступал за московский клуб на правах аренды
Хвича Кварацхелия (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Хвича Кварацхелия (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Арендное соглашение с 18-летним полузащитником истекло 30 июня.

Кварацхелия перешел в "Локомотив" из грузинского "Рустави" в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом. Он является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел из тбилисского "Динамо" в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Также футболист сыграл в одной встрече за сборную Грузии.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ФК "Локомотив" не стал повторять предложение по покупке Кварацхелии
Как рассказал ТАСС генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе, предложение другого клуба оказалось существенно выше
Читать полностью