ФК "Локомотив" не стал повторять предложение по покупке Кварацхелии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не посчитало целесообразным повторять предложение по выкупу прав на полузащитника грузинского "Рустави" Хвичу Кварацхелию, которое агенты игрока получили от другого клуба. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

В понедельник "Локомотив" на официальном сайте объявил об уходе 18-летнего полузащитника, который выступал за московскую команду на правах аренды. Соглашение было рассчитано до 30 июня. Кварацхелия провел в составе железнодорожников во второй половине сезона-2018/19 10 матчей во всех турнирах, забив один мяч. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России.

"Несмотря на согласование условий длительного контракта, агенты игрока приняли решение о целесообразности его перехода в другой клуб, - сказал Кикнадзе. - А мы не сочли возможным повторить финансовое предложение, которое они получили".

"Насколько предложение другого клуба было выше нашего? Существенно. В последние два дня агенты нашли другой вариант, повторить предложенные условия мы не сочли возможным", - добавил гендиректор "Локомотива".

По словам директора "Рустави" Бадри Мачавариани, после истечения арендного соглашения "Локомотив" не делал предложений по выкупу прав на Кварацхелию.

"У Кварацхелии истекло арендное соглашение, - сказал Мачавариани. - После этого никаких предложений по покупке футболиста от "Локомотива" не поступало. Сейчас ведутся переговоры с другими клубами, мы надеемся, что все сложится наилучшим образом для игрока".