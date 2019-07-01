Российский флаг поднят в Деревне Универсиады в Неаполе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Состоялась церемония поднятия российского флага в деревне, которая приняла у себя участников Универсиады в Неаполе. Об этом ТАСС сообщили в Российском студенческом спортивном союзе.

XXX летние Всемирные студенческие игры пройдут в итальянском городе с 3 по 14 июля. Россию на Универсиаде представят 275 спортсменов.

В церемонии поднятия флага принял участие министр спорта РФ Павел Колобков.

В Неаполе студенты разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

В 2017 году сборная России на летней Универсиаде в Тайбэе (остров Тайвань) заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых наград.