Хорватский футболист Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

ТАСС, 1 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании арендного соглашения с защитником хорватского клуба "Славен Белупо" Звонимиром Шарлией. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Арендное соглашение с 22-летним хорватским футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20, при этом у ЦСКА будет приоритетное право дальнейшего выкупа прав на игрока. На данный момент Шарлия находится с командой на сборах в Австрии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в €450 тыс.

Шарлия дебютировал в чемпионате Хорватии за "Славен Белупо" в июле 2017 года. Всего за клуб игрок провел 46 матчей во всех турнирах, отдав две голевые передачи.

ЦСКА завершил прошедший сезон на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко, и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.