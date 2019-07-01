Лямин и Мыськив одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 1 июля. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив победили во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли немцев Нильса Элерса и Ларса Флюггена - 21:17, 21:19. В другом матче группы J встретятся мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген с чилийцами Марко и Эстебаном Гримальт, матч состоится позднее в понедельник.

В первом туре Лямин и Мыськив уступили мексиканцам. На данный момент россияне занимают третье место в турнирной таблице. В последнем туре россияне сыграют с чилийской парой, игра пройдет 3 июля.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.