Вторая сеяная на Уимблдоне Наоми Осака уступила в первом круге

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Японская теннисистка Наоми Осака уступила казахстанской спортсменке Юлии Путинцевой в первом круге Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

21-летняя Осака, которая была посеяна под вторым номером, проиграла со счетом 6:7 (4:7), 2:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Осака занимает второе место, Путинцева - 39-е.

В следующем круге Путинцева встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Осака является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2018) и Открытого чемпионата Австралии (2019). После победы в Австралии Осака стала первой ракеткой мира и опустилась на второе место в рейтинге WTA после Открытого чемпионата Франции (2019).

Высшим достижением Путинцевой на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2016, 2018).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.