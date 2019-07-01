Футбольный клуб "Зенит" расторг контракт с Маркизио

ТАСC, 1 июля. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Соглашение было рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В последний раз итальянец выходил на поле в составе российского клуба 12 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", в котором сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1. В общей сложности в составе петербуржцев 33-летний хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча и получив две желтые карточки. Из-за различных травм он пропустил 15 игр, два раза оставался в запасе, трижды не попадал в заявку не по медицинским причинам.

Маркизио - воспитанник итальянского "Ювентуса", за который он выступал до августа 2018 года. Футболист является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.

В минувшем сезоне "Зенит" в пятый раз выиграл чемпионат России и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.