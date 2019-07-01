Аудиосистему отпугивания птиц на "Газпром-Арене" настроят по отзывам жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Громкость системы для отпугивания птиц, которую запустили на стадионе "Газпром-Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 29 июня, настроят по отзывам и жалобам жителей стоящих рядом домов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".

"Ее запустили 29 июня, в системе записаны звуки хищных птиц. Она работала в тестовом режиме, были жалобы жителей [на громкость], 30 июня громкость снизили, пока жалоб нет", - сообщил собеседник агентства. В случае поступления жалоб систему будут настраивать, чтобы не создавать дискомфорта для жителей близлежащих домов.

В социальных сетях жители города разместили ряд видеороликов, на которых слышна работа системы. Многие жители в день ее запуска оказались недовольны громкостью работы системы, а также звуками, которые она издает.

Стадион на Крестовском острове с раздвижной крышей ранее носил название "Санкт-Петербург" и принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. В настоящее время стадион передан по концессионному соглашению "Зениту". Он является домашней ареной клуба и носит коммерческое название "Газпром-Арена".

В 2017 году бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в интервью газете "Спорт день за днем" рассказал, что бакланы разрушают крышу стадиона. История про птиц получила широкий общественный резонанс. В декабре 2018 года Албин сообщил, что история про угрозу от птиц стадиону была выдумана им для того, чтобы привлечь внимание к стадиону.