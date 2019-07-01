Медведев обыграл Лоренци в первом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Паоло Лоренци в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча, длившаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу посеянного под 11-м номером Медведева. Теннисисты играли между собой во второй раз, в обеих встречах победу одержал Медведев. В следующем круге 23-летний россиянин сыграет против австралийца Алексея Попырина, который в первом круге обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Медведева является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 13-ю строчку, на его счету четыре титула ATP.

Высшим достижением на турнирах серии Большого шлема 37-летнего Лоренци является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2017). В рейтинге ATP он занимает 106-ю строчку.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.