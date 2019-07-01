Касаткина не смогла выйти во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

22-летняя Касаткина, которая была посеяна под 29-м номером, проиграла со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 7 минут. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 30-е место, Томлянович - 49-е.

В следующем круге Томлянович встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) - Ализе Корне (Франция).

В прошлом году Касаткина дошла до четвертьфинала турнира, что является ее высшим достижением на турнирах Большого шлема. Также в ее активе две победы на турнирах WTA.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.