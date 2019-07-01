Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона.

15-летняя Гауфф, прошедшая в основную сетку через квалификацию, победила со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Уильямс - 40-е.

В следующем круге Гауфф встретится со словацкой спортсменкой Магдаленой Рыбариковой, победившей белоруску Арину Соболенко.

Гауфф стала самой молодой спортсменкой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема (15 лет, 110 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф. 39-летняя Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона, также в ее активе одна победа на Открытом чемпионате США.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.