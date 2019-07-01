Абросимова: российские баскетболистки знают на 80% команду Италии

БЕЛГРАД, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России серьезно готовится к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против баскетболисток Италии и знает соперника на 80 процентов. Об этом ТАСС заявила в понедельник генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова.

Россиянки встретятся со сборной Италии, которая заняла второе место в группе С. Матч пройдет 2 июля. Победитель игры выйдет в четвертьфинал, где встретится с испанками, занявшими первое место в группе А и напрямую вышедшими в плей-офф.

"Мы играли с ними на предсезонном турнире и одержали победу, но это сейчас ни о чем не говорит, - сказала Абросимова. - Это другая команда [Италии]. В матче с нами они прятали лидеров, включая главную звезду Сесилию Дзандалазини. Теперь она в команде, и с ней это уже другая игра. Но мы серьезно готовимся и знаем соперника процентов на 80".

Абросимова добавила, что теоретическое занятие запланировано на утро.

Полуфиналисты турнира, а также две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.