Шведские и британские баскетболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

РИГА, 1 июля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Великобритании вышли в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Сербии и Латвии.

В 1/8 финала шведская команда выиграла у сборной Латвии со счетом 77:62, баскетболистки Великобритании оказались сильнее команды Черногории со счетом 92:71.

В четвертьфинале шведские баскетболистки встретятся со сборной Сербии, а британские спортсменки сыграют против команды Венгрии. Обе встречи состоятся 4 июля.

Во вторник в матче 1/8 финала сборная России встретится с командой Италии, победитель противостояния в четвертьфинале сыграет с испанками.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд - один из старейших турниров континента. Впервые он состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Лучшие шесть команд турнира получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде в Токио.

Чемпионат Европы завершится 7 июля.