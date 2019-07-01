Бейсболист "Лос-Анджелес Энджелс" Скэггс умер в возрасте 27 лет

ТАСС, 2 июля. Питчер клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности смерти бейсболиста не уточняются. В связи со смертью Скэггса "Лос-Анджелес Энджелс" отменил игру, которая должна была пройти в понедельник против "Техас Рейнджерс".

"С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе", - говорится в сообщении.