Бейсболист "Лос-Анджелес Энджелс" Скэггс умер в возрасте 27 лет

ТАСС, 2 июля. Питчер клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Подробности смерти бейсболиста не уточняются. В связи со смертью Скэггса "Лос-Анджелес Энджелс" отменил игру, которая должна была пройти в понедельник против "Техас Рейнджерс".
"С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе", - говорится в сообщении.
Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV— Los Angeles Angels (@Angels) 1 июля 2019 г.
Скэггс был задрафтован "Лос-Анджелес Энджелс" в 2009 году в первом раунде. В 2010 году он был обменян в "Аризона Даймондбэкс", но вернулся обратно в калифорнийский клуб в 2013 году также в результате обмена. В 2012 году он участвовал в Матче всех звезд.