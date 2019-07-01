Бобровский поблагодарил за доверие менеджмент клуба НХЛ "Флорида"

ТАСС, 2 июля. Российский вратарь Сергей Бобровский заявил, что рад стать частью клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", и поблагодарил за веру в него менеджмент "Пантерз". Слова 30-летнего голкипера приводит пресс-служба НХЛ.

В понедельник "Флорида" подписала семилетний контракт с Бобровским на $70 млн. Он стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

"Я очень рад присоединиться к "Пантерз", это большое событие для меня и моей семьи, с нетерпением ожидаю выступления перед болельщиками команды. Хочу поблагодарить владельца клуба Винсента Виолу, президента Мэттью Колдуэлла, [генменеджера] Дэйла Тэллона и главного тренера [Джоэля Кенневилля] за веру в меня и возможность побороться за кубок в этой команде. С нетерпением жду момента, когда смогу надеть форму "Пантерз" и начать побеждать", - сказал Бобровский.

В минувшем сезоне Бобровский выступал за "Коламбус", за который провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей на ноль (больше всех в лиге). В плей-офф "Коламбус" во втором раунде уступил "Бостону" (счет в серии 2-4), российский голкипер принял участие во всех десяти встречах, отразив 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.