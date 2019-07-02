СМИ: "Зенит" намерен приобрести футболиста "Селтика" Рогича за €10 млн

ТАСС, 2 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в услугах австралийского полузащитника шотландского "Селтика" Тома Рогича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Scottish Sun.

По информации источника, петербургский клуб намерен оформить сделку в летнее трансферное окно и готов заплатить €10 млн. Руководство "Селтика" требует за 26-летнего футболиста €16,8 млн.

Рогич перешел в "Селтик" в январе 2013 года из австралийского "Сентрал Кост Маринерс", по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €480 тыс. В составе шотландского клуба он провел 167 матчей в разных турнирах, забив 35 голов и отдав 29 голевых передач. Рогич является семикратным чемпионом Шотландии, дважды побеждал в кубке страны, трижды становился обладателем Кубка шотландской лиги.

"Зенит" в минувшем сезоне в пятый раз стал чемпионом России, завоевав прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.