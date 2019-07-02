Айзея Томас согласовал контракт с клубом НБА "Вашингтон"

ТАСС, 2 июля. Разыгрывающий Айзея Томас подпишет однолетнее соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон". Об этом сообщает ESPN.

Прошедший сезон Томас провел в "Денвере", из-за травмы он смог сыграть первый матч лишь в феврале. Всего он провел 12 матчей в регулярном чемпионате.

Из-за повреждения он также пропустил почти весь сезон-2017/18 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Томасу 30 лет. Он был выбран на драфте 2011 года под 60-м номером клубом "Сакраменто". Также выступал за "Финикс", "Бостон" и "Кливленд". Дважды принимал участие в Матче звезд НБА.